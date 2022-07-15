Канада расширила санкции против промышленного сектора РФ

Правительство Канады расширило ограничительные меры против нефтегазового и промышленного секторов России.

Об этом говорится в сообщении на сайте канадского МИД, пишет "Европейская правда".

С 15 июля любому лицу в Канаде и канадцу за пределами Канады запрещается предоставлять России или любому лицу в России услуги, связанные с производством металлических изделий, кроме производства машин и оборудования.

Реклама:

Также санкции расширены на компьютерное, электронное и оптическое оборудование продукции, автомобилей, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, транспортного оборудования, наземного транспорта и трубопроводов.

Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для газопровода "Северный поток-1", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию.

Всемирный Конгресс Украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину, несмотря на санкции.

ВИДЕО ДНЯ

Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода.

Читайте также: Самая большая уступка Путину: как Германия и Канада не устояли перед шантажом РФ.