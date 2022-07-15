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Захисники вже знищили 38 000 окупантів та 1 672 танки – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 10:11
Фото Генштаб ЗСУ у Facebook

ЗСУ за добу знищили 130 окупантів, а з початку військової агресії загарбники втратили 38 000 чоловік особового складу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському  напрямку.

Загальні бойові втрати російських військ з 24.02 по 15.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38000 (+130) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1672 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14) од,

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артилерійських систем – 842 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засобів ППО - 109 (+0) од,

літаків – 220 (+1) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+0),

крилатих ракет - 155 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11) од,

спеціальної техніки - 67 (+0).

Теми: війнаРосіяУкраїна
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