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Защитники уже уничтожили 38 000 оккупантов и 1 672 танков - Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 10:11
Защитники уже уничтожили 38 000 оккупантов и 1 672 танков - Генштаб
Фото Генштаб ВСУ в Facebook

ВСУ за сутки уничтожили 130 оккупантов, а с начала военной агрессии захватчики потеряли 38 000 человек личного состава.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

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Общие боевые потери российских войск с 24.02 по 15.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 38000 (+130) человек ликвидировано,

танков ‒ 1672 (+5) ед,

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боевых бронированных машин ‒ 3866 (+14) ед,

артиллерийских систем – 842 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 109 (+0) ед,

самолетов – 220 (+1) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+0),

крылатых ракет – 155 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11) ед,

специальной техники – 67 (+0).

Темы: войнаРосcияУкраина
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