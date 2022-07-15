Защитники уже уничтожили 38 000 оккупантов и 1 672 танков - Генштаб
Пятница, 15 июля 2022, 10:11
ВСУ за сутки уничтожили 130 оккупантов, а с начала военной агрессии захватчики потеряли 38 000 человек личного состава.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
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Общие боевые потери российских войск с 24.02 по 15.07 ориентировочно составили:
личного состава – около 38000 (+130) человек ликвидировано,
танков ‒ 1672 (+5) ед,
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боевых бронированных машин ‒ 3866 (+14) ед,
артиллерийских систем – 842 (+2) ед,
РСЗО - 247 (+0) ед,
средств ПВО - 109 (+0) ед,
самолетов – 220 (+1) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+0),
крылатых ракет – 155 (+0),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11) ед,
специальной техники – 67 (+0).