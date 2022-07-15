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Оприлюднення інформації про полонених може зашкодити обміну – ГУР

Олена РощінаП'ятниця, 15 липня 2022, 12:42

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголошує, що публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

Дослівно: "Поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого.

Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.

Звертаємо увагу, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу".

Деталі: Україна робить усе можливе для того, щоб кожен наш захисник повернувся додому, запевняють у координаційному штабі. 

ГУР радить: "Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях, чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених".

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Можна звертатися в такі органи:

  • Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими: +380954127424, консультації з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 16:00 години.
  • Національне інформаційне бюро: 1648 та (044) 287 81 65.
  • Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ: +380676508332 та +380980873601.
  • Національна поліція: +380894201866
  • Міжнародний комітет Червоного Хреста: 0 800 300 155.

Теми: полоненірозвідкаобмінсоцмережі
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