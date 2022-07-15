Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обнародование информации о пленных может помешать обмену – ГУР

Елена РощинаПятница, 15 июля 2022, 12:42

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отмечает, что публичное распространение информации о пленных может повредить процессу обмена.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Распространение развернутой информации о конкретном человеке, находящемся в плену, может осложнить процесс обмена и представлять опасность для самого пленника. 

Информация о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких провоцирует придирчивое отношение врага. В результате требования к обмену конкретного человека могут быть завышены, а сам процесс максимально усложнен.

Обращаем внимание, что распространение информации о позывных, воинской части, месте дислокации подразделения, обстоятельствах попадания в плен несет угрозу не только самому пленнику, но и его боевым товарищам и подразделению".

Детали: Украина делает все возможное, чтобы каждый наш защитник вернулся домой, уверяют в координационном штабе.

ГУР советует: "Если вы потеряли связь с близким человеком, который находится на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях, или имеете подозрение, что ваш близкий человек находится в плену у врага – обращайтесь в уполномоченные государственные институции, которые заботятся о поиске и обмене пленных".

ВИДЕО ДНЯ

Можно обращаться в такие органы:

Координационный штаб по обращению с военнопленными: +380954127424, консультации с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов.

Национальное информационное бюро: 1648 и (044) 287 81 65.

Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ: +380676508332 и +380980873601.

Национальная полиция: +380894201866

Международный комитет Красного Креста: 0800300155.

Темы: пленныеразведкаобменсоцсети
Главное сегодня

Россияне трижды меняли версии удара по Виннице – Воздушные Силы

фото, видеоВ Днепре и Кременчуге раздались взрывы

Лазебная подала в отставку с должности министра

Британец Пол Ури умер в плену оккупантов в Донецкой области

списокУкраинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять

Наибольшие потери ВСУ понесли в мае – Резников

Все новости...
пленные
Имена и истории попавших в плен украинцев должен знать весь мир. Это наша обязанность
СМИ узнали имя третьего американца, которого взяли в плен в Украине
Пушилин заявил, что смертная казнь в "ДНР" будет через расстрел, а дату называть не будут
Последние новости
23:32
ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты, выпущенные по Днепру
23:25
В Италии задержали груз с деталями для дронов из США, который мог уйти в Россию
23:18
Удар по Днепру: 3 человека погибли, 15 – ранены
23:16
США продадут Эстонии РСЗО HIMARS и другое оружие на $500 млн
23:15
Зеленский об ударе по Виннице: без вести пропали 4 человека, 4 – в критическом состоянии
23:10
Зеленский: Российское общество останется искалеченным на поколения
22:50
Над Киевщиной сбили ракету – ОВА
22:44
Германия поддерживает координацию экспорта зерна из Украины на уровне ЕС
22:24
В ЕС сообщили, когда ждать восьмой пакет санкций против России
22:21
Оккупантам в Мариуполе не хватает крови из-за большого количества раненых — советник мэра
Все новости...