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Обнародование информации о пленных может помешать обмену – ГУР

Елена РощинаПятница, 15 июля 2022, 12:42

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отмечает, что публичное распространение информации о пленных может повредить процессу обмена.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Распространение развернутой информации о конкретном человеке, находящемся в плену, может осложнить процесс обмена и представлять опасность для самого пленника. 

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Информация о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких провоцирует придирчивое отношение врага. В результате требования к обмену конкретного человека могут быть завышены, а сам процесс максимально усложнен.

Обращаем внимание, что распространение информации о позывных, воинской части, месте дислокации подразделения, обстоятельствах попадания в плен несет угрозу не только самому пленнику, но и его боевым товарищам и подразделению".

Детали: Украина делает все возможное, чтобы каждый наш защитник вернулся домой, уверяют в координационном штабе.

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ГУР советует: "Если вы потеряли связь с близким человеком, который находится на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях, или имеете подозрение, что ваш близкий человек находится в плену у врага – обращайтесь в уполномоченные государственные институции, которые заботятся о поиске и обмене пленных".

Можно обращаться в такие органы:

Координационный штаб по обращению с военнопленными: +380954127424, консультации с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов.

Национальное информационное бюро: 1648 и (044) 287 81 65.

Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ: +380676508332 и +380980873601.

Национальная полиция: +380894201866

Международный комитет Красного Креста: 0800300155.

Темы: пленныеразведкаобменсоцсети
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