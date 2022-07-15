Нова урядова коаліція Естонії пообіцяла всебічну підтримку Україні

Нова керівна коаліція Естонії пообіцяла всебічну підтримку Україні та українським біженцям.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Зобов'язання щодо України прописані у коаліційному договорі, підписаному у п'ятницю Партією реформ, партією "Вітчизна" (Isamaa) та Соціал-демократичною партією.

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"Ми підтримаємо Україну на всіх міжнародних рівнях, включаючи зусилля України в НАТО та ЄС", - йдеться у тексті договору.

Щоб впоратися з кількістю українських біженців, уряд підтримає місцеві самоврядування та намагатиметься забезпечити доступність вивчення естонської мови та навчання українських дітей в естонських школах.

"Ми створимо програму підтримки повернення українських біженців додому, гарантуємо їм можливість підтримувати зв'язок зі своїм мовним та культурним простором та підтримаємо відновлення зруйнованих регіонів України", - йдеться у документі.

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Естонія також підтримує продовження економічної ізоляції Російської Федерації на рівні ЄС, включаючи повну заборону на перевезення російських товарів автомобільним, залізничним і морським транспортом.

Нагадаємо, 14 липня прем’єрка Естонії Кая Каллас офіційно проінформувала уряд про рішення піти у відставку, щоб запустити формування нового уряду.

Каллас понад місяць тому запропонувала президенту Алару Карісу відкликати усіх сімох міністрів від Центристської партії та ініціювала перемовини про нову коаліцію.

За її словами, "останньою краплею" стало те, що коаліційні партнери не підтримали у парламенті заздалегідь погоджений проєкт про переведення початкової освіти на естонську мову.

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