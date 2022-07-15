Новая правительственная коалиция Эстонии пообещала всестороннюю поддержку Украине

Новая правящая коалиция Эстонии пообещала всестороннюю поддержку Украине и украинским беженцам.

Об этом сообщает ERR, сообщает "Европейская правда".

Обязательства относительно Украины прописаны в коалиционном договоре, подписанном в пятницу Партией реформ, партией "Возрождение" (Isamaa) и Социал-демократической партией.

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"Мы поддержим Украину на всех международных уровнях, включая усилия Украины в НАТО и ЕС", - говорится в тексте договора.

Чтобы справиться с числом украинских беженцев, правительство поддержит местные самоуправления и постарается обеспечить доступность изучения эстонского языка и обучение украинских детей в эстонских школах.

"Мы создадим программу поддержки возвращения украинских беженцев домой, гарантируем им возможность поддерживать связь со своим языковым и культурным пространством и поддержим восстановление разрушенных регионов Украины", - говорится в документе.

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Эстония также поддерживает продолжающуюся экономическую изоляцию Российской Федерации на уровне ЕС, включая полный запрет на перевозку российских товаров автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Напомним, 14 июля премьер Эстонии Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку, чтобы запустить формирование нового правительства.

Каллас более месяца назад предложила президенту Алару Карису отозвать всех семерых министров от Центристской партии и инициировала переговоры о новой коалиции.

По ее словам, "последней каплей" стало то, что коалиционные партнеры не поддержали в парламенте предварительно согласованный проект о переводе начального образования на эстонский язык.

Детальнее на эту тему - в статье: Избавиться от друзей России и сохранить правительство: как Эстония преодолевает политический кризис.

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