Франция передала Украине мобильную лабораторию для экспресс-анализа ДНК

МИД Франции сообщил о передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

"14 июля 2022 года Центр кризисного обеспечения и поддержки МИД предоставил Генеральной прокуратуре Украины новую мобильную лабораторию для экспресс-анализа и экспертизы ДНК. Эта лаборатория, профинансированная Министерством Европы и иностранных дел, является проектируемым устройством, аналогов которому нет в мире генетики. Это система, позволяющая проводить быстрый генетический анализ большого количества биологических образцов. Она была разработана французской компанией TRACIP (Deveryware group) совместно с IRCGN, экспертом по идентификации жертв (отбор проб и обработки ДНК) и сбору доказательств", - говорится в сообщении МИД Франции.

Отмечается, что в знак солидарности с украинским народом Франция будет "продолжать поддерживать борьбу с безнаказанностью" в Украине.

Французские СМИ отмечают, что лабораторию, подобную той, которая была передана Украине, использовали во время крушения самолета немецкой компании Germanwings во Французских Альпах в 2015 году и в контексте теракта в Ницце, на юге Франции, 14 июля 2016 года.

Объявление о пожертвовании мобильной лаборатории сделал президент Эммануэль Макрон во время визита в Украину в июне.