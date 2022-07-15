Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция передала Украине мобильную лабораторию для экспресс-анализа ДНК

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 13:10

МИД Франции сообщил о передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

"14 июля 2022 года Центр кризисного обеспечения и поддержки МИД предоставил Генеральной прокуратуре Украины новую мобильную лабораторию для экспресс-анализа и экспертизы ДНК. Эта лаборатория, профинансированная Министерством Европы и иностранных дел, является проектируемым устройством, аналогов которому нет в мире генетики. Это система, позволяющая проводить быстрый генетический анализ большого количества биологических образцов. Она была разработана французской компанией TRACIP (Deveryware group) совместно с IRCGN, экспертом по идентификации жертв (отбор проб и обработки ДНК) и сбору доказательств", - говорится в сообщении МИД Франции.

Реклама:

Отмечается, что в знак солидарности с украинским народом Франция будет "продолжать поддерживать борьбу с безнаказанностью" в Украине.

Французские СМИ отмечают, что лабораторию, подобную той, которая была передана Украине, использовали во время крушения самолета немецкой компании Germanwings во Французских Альпах в 2015 году и в контексте теракта в Ницце, на юге Франции, 14 июля 2016 года.

Объявление о пожертвовании мобильной лаборатории сделал президент Эммануэль Макрон во время визита в Украину в июне.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ФранцияУкраинамедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Франция
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
Париж первым из европейских столиц запретит прокат электросамокатов
На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: