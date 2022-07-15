Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция передала Украине мобильную лабораторию для экспресс-анализа ДНК

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 13:10

МИД Франции сообщил о передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

"14 июля 2022 года Центр кризисного обеспечения и поддержки МИД предоставил Генеральной прокуратуре Украины новую мобильную лабораторию для экспресс-анализа и экспертизы ДНК. Эта лаборатория, профинансированная Министерством Европы и иностранных дел, является проектируемым устройством, аналогов которому нет в мире генетики. Это система, позволяющая проводить быстрый генетический анализ большого количества биологических образцов. Она была разработана французской компанией TRACIP (Deveryware group) совместно с IRCGN, экспертом по идентификации жертв (отбор проб и обработки ДНК) и сбору доказательств", - говорится в сообщении МИД Франции.

Отмечается, что в знак солидарности с украинским народом Франция будет "продолжать поддерживать борьбу с безнаказанностью" в Украине.

Французские СМИ отмечают, что лабораторию, подобную той, которая была передана Украине, использовали во время крушения самолета немецкой компании Germanwings во Французских Альпах в 2015 году и в контексте теракта в Ницце, на юге Франции, 14 июля 2016 года.

Объявление о пожертвовании мобильной лаборатории сделал президент Эммануэль Макрон во время визита в Украину в июне.

Темы: ФранцияУкраинамедицина
Главное сегодня

Россияне трижды меняли версии удара по Виннице – Воздушные Силы

фото, видеоВ Днепре и Кременчуге раздались взрывы

Лазебная подала в отставку с должности министра

Британец Пол Ури умер в плену оккупантов в Донецкой области

списокУкраинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять

Наибольшие потери ВСУ понесли в мае – Резников

Все новости...
Франция
Францию охватили лесные пожары, выгорело 600 га
Глава французского Сената обратился в Раду: будем с вами вплоть до вступления Украины в ЕС
В МИД напомнили Лаврову, как он сам "слил" переговоры с Францией и Германией
Последние новости
23:42
Каждый раз – страшно. Как боевая медикиня спасает бойцов на фронте
23:39
Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС – "Энергоатом"
23:32
ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты, выпущенные по Днепру
23:25
В Италии задержали груз с деталями для дронов из США, который мог уйти в Россию
23:18
Удар по Днепру: 3 человека погибли, 15 – ранены
23:16
США продадут Эстонии РСЗО HIMARS и другое оружие на $500 млн
23:15
Зеленский об ударе по Виннице: без вести пропали 4 человека, 4 – в критическом состоянии
23:10
Зеленский: Российское общество останется искалеченным на поколения
22:50
Над Киевщиной сбили ракету – ОВА
22:44
Германия поддерживает координацию экспорта зерна из Украины на уровне ЕС
Все новости...