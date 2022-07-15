Путін збирає Раду безпеки

Президент Росії Володимир Путін вирішив провести у п'ятницю 15 липня оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки Росії.

Джерело: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, чиї слова передає РБК і ТАСС

Пряма мова: "У п'ятницю президент проведе в середині дня або в другій половині дня — там залежатиме від інших заходів – оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки".

Деталі: Представник Кремля додав, що інші зустрічі у Путіна 15 липня будуть непублічними.