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Путін збирає Раду безпеки

Євген КізіловП'ятниця, 15 липня 2022, 13:29
Путін збирає Раду безпеки
Володимир Путін, фото Getty Images

Президент Росії Володимир Путін вирішив провести у п'ятницю 15 липня оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки Росії.

Джерело: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, чиї слова передає РБК і ТАСС

Пряма мова: "У п'ятницю президент проведе в середині дня або в другій половині дня — там залежатиме від інших заходів – оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки".

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Деталі: Представник Кремля додав, що інші зустрічі у Путіна 15 липня будуть непублічними.

Теми: ПутінРосіявійна
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