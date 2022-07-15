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Путин сбирает Совет безопасности

Евгений КизиловПятница, 15 июля 2022, 13:29
Путин сбирает Совет безопасности
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент России Владимир Путин решил провести в пятницу 15 июля оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, чьи слова передает РБК и ТАСС

Прямая речь: "В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза".

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Детали: Представитель Кремля добавил, что другие встречи у Путина 15 июля будут непубличными.

Темы: ПутинРосcиявойна
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