Путин сбирает Совет безопасности
Пятница, 15 июля 2022, 13:29
Президент России Владимир Путин решил провести в пятницу 15 июля оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, чьи слова передает РБК и ТАСС
Прямая речь: "В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза".
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Детали: Представитель Кремля добавил, что другие встречи у Путина 15 июля будут непубличными.