Українцям назвали Telegram-канали, яким не можна довіряти
Українська влада закликає не читати Telegram-канали "Легитимный", "Сплетница", "Картель", "Резидент", "Наблюдатель", "MediaPost", "Женщина с косой" та інші, які координують із Росії.
Джерело: спільна заява органів влади України з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів, список від ГУР
Дослівно: "В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже, не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти "зраду" та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль".
Деталі: Як зазначається, причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень.
Йдеться про канали Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, "Женщина с косой" та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється.
Дослівно: "Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їхню роботу фінансує і координує Росія.
У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України.
Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства".
Деталі: Заяву підписали:
- Служба безпеки України
- Рада національної безпеки і оборони України
- МВС України
- Міністерство оборони України
- Міністерство культури та інформаційної політики України
- Міністерство цифрової трансформації України
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
ГУР оприлюднило список ворожих ТГ-каналів.
Про російське "коріння" деяких каналів СБУ повідомила задовго до війни – наприклад, у лютом у2021 року.