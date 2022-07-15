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Українцям назвали Telegram-канали, яким не можна довіряти

Олена РощінаП'ятниця, 15 липня 2022, 14:48

Українська влада закликає не читати Telegram-канали "Легитимный", "Сплетница", "Картель", "Резидент", "Наблюдатель", "MediaPost", "Женщина с косой" та інші, які координують із Росії. 

Джерело: спільна заява органів влади України з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів, список від ГУР

Дослівно: "В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже, не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти "зраду" та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль".

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Деталі: Як зазначається, причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень.

Йдеться про канали Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, "Женщина с косой" та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється.

Дослівно: "Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їхню роботу фінансує і координує Росія. 

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У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти  України.

Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства".

Деталі: Заяву підписали:

  • Служба безпеки України
  • Рада національної безпеки і оборони України
  • МВС України
  • Міністерство оборони України
  • Міністерство культури та інформаційної політики України
  • Міністерство цифрової трансформації України
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України
  • Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

ГУР оприлюднило список ворожих ТГ-каналів.

 
 

Про російське "коріння" деяких каналів СБУ повідомила задовго до війни – наприклад, у лютом у2021 року.

Теми: соцмережіпропагандаРосіяСБУ
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