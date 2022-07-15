Українцям назвали Telegram-канали, яким не можна довіряти

Українська влада закликає не читати Telegram-канали "Легитимный", "Сплетница", "Картель", "Резидент", "Наблюдатель", "MediaPost", "Женщина с косой" та інші, які координують із Росії.

Джерело: спільна заява органів влади України з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів, список від ГУР

Дослівно: "В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже, не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти "зраду" та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль".

Деталі: Як зазначається, причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень.

Йдеться про канали Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, "Женщина с косой" та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється.

Дослівно: "Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їхню роботу фінансує і координує Росія.

У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України.

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Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства".

Деталі: Заяву підписали:

Служба безпеки України

Рада національної безпеки і оборони України

МВС України

Міністерство оборони України

Міністерство культури та інформаційної політики України

Міністерство цифрової трансформації України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

ГУР оприлюднило список ворожих ТГ-каналів.

Про російське "коріння" деяких каналів СБУ повідомила задовго до війни – наприклад, у лютом у2021 року.