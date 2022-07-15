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Украинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять

Елена РощинаПятница, 15 июля 2022, 14:48

Украинские власти призывают не читать Telegram-каналы "Легитимный", "Сплетница", "Картель", "Резидент", "Наблюдатель", "MediaPost", "Женщина с косой" и другие, координируемые из России.

Источник: совместное заявление органов властей Украины о защите информационного пространства Украины от российских вражеских телеграмм-каналов, список от ГУР

Дословно: "В условиях, когда Украина успешно противостоит российскому нападению, крайне актуален вопрос информационной безопасности. Ведь, не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять "зраду" и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых телеграмм-каналов, работу которых на самом деле координирует Кремль".

Детали: Как отмечается, причастность таких каналов к российским спецслужбам установила ранее и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств.

Речь идет о каналах Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, "Женщина с косой" и других телеграмм-каналах, список которых время от времени дополняется.

Дословно: "Призываем вас не пользоваться этими каналами, ведь их работу финансирует и координирует Россия.

В любом случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины.

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Также отмечаем, что ряд этих каналов для раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах. Обращаем внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, что поддержка таких ресурсов является пособничеством врага и будет преследоваться в соответствии с законодательством".

Детали: Заявление подписали:

  • Служба безопасности Украины
  • Совет национальной безопасности и обороны Украины
  • МВД Украины
  • Министерство обороны Украины
  • Министерство культуры и информационной политики Украины
  • Министерство цифровой трансформации Украины
  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины
  • Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

ГУР обнародовало список вражеских ТГ-каналов.

 
 

О российских "корнях" многих из названных каналов СБУ сообщила задолго до войны – например, в феврале 2021 года.

Темы: соцсетипропагандаРосcияСБУ
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