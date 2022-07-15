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В МЗС відповіли Орбану: європейську економіку вбивають не санкції, а війна Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 15:01

У Міністерстві закордонних справ не згодні з критикою санкцій проти Росії угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він нагадав, що санкції були запроваджені у відповідь на розпочату Росією повномасштабну війну проти України, яка вже забрала десятки тисяч життів українців, залишила в руїнах сотні тисяч об’єктів критичної інфраструктури та змусила мільйони людей залишити свої домівки.

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"Санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни. Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна Росії" - заявив Ніколенко.

За його словами, прем’єр-міністр Угорщини має закликати не до відміни санкцій проти Росії в той час, коли російська армія холоднокровно вбиває українських дітей в Вінниці, Харкові, Миколаєві та інших містах, а навпаки до нарощування ефективних кроків зі стримування російської агресивної політики.

"Важливо дивитися правді в очі: за початок і продовження війни несе відповідальність виключно Росія. І лише примусивши її до миру завдяки спільним зусиллям та єдності можна гарантувати, що і Україна, і Угорщина, і Європа загалом повернуться до нормального життя" - йдеться у коментарі.

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"У цьому контексті ми закликаємо партнерів до якнайшвидшого ухвалення сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму, а також подальшого нарощування об’ємів постачання важкого озброєння для української армії" - заявив речник МЗС.

Як повідомлялося, Орбан заявив, що санкції щодо Росії можуть зруйнувати європейську економіку, якщо їх не переглянути або не скасувати.

Теми: МЗСУгорщина
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