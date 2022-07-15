В МИД ответили Орбану: европейскую экономику убивают не санкции, а война России

В Министерстве иностранных дел не согласны с критикой санкций против России венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он напомнил, что санкции были введены в ответ на начавшуюся Россией полномасштабную войну против Украины, которая уже унесла десятки тысяч жизней украинцев, оставила в руинах сотни тысяч объектов критической инфраструктуры и заставила миллионы людей покинуть свои дома.

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"Санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны. Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война России", - заявил Николенко.

По его словам, премьер-министр Венгрии должен призвать не к отмене санкций против России в то время, когда российская армия хладнокровно убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве и других городах, а наоборот – к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики.

"Важно смотреть правде в глаза: за начало и продолжение войны несет ответственность исключительно Россия. И только принудив ее к миру благодаря общим усилиям и единству можно гарантировать, что и Украина, и Венгрия, и Европа в целом вернутся к нормальной жизни", - говорится в комментарии.

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"В этом контексте мы призываем партнеров к скорейшему принятию седьмого пакета санкций ЕС против России, устранению лазеек для обхода санкционного режима, а также дальнейшему наращиванию объемов поставок тяжелого вооружения для украинской армии", - заявил спикер МИД.

Как сообщалось, Орбан заявил, что санкции в отношении России могут разрушить европейскую экономику, если их не пересмотреть или отменить.