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Путін звільнив віце-прем'єра по оборонці і призначив його замість Рогозіна

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 15:32
Путін звільнив віце-прем'єра по оборонці і призначив його замість Рогозіна
Фото сайт Кремля

Президент Росії Володимир Путін своїми указами звільнив Юрія Борисова з посади віце-прем'єра з оборонної промисловості РФ і призначив його головою держкорпорації "Роскосмос".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство ТАСС з посиланням на сайт Кремля

Деталі: Також Путін звільнив з посади голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який обіймав цю посаду останні чотири роки. Його було призначено гендиректором держкорпорації 24 травня 2018 року.

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За словами прессекратаря президеннта РФ Дмитра Пєскова, відставка Рогозіна з посади голови "Роскосмосу" не пов'язана з будь-якими претензіями до його роботи, він своєчасно отримає нове призначення.

За даними джерел видання "Медуза", Рогозін найближчим часом має перейти на роботу до адміністрації російського президента. Посаду, яку Рогозін займе, ще обговорюється. Зараз Рогозін — один із кандидатів на посаду глави адміністрації президента.

Теми: РосіяПутін
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