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Путин уволил вице-премьера по оборонке и назначил его вместо Рогозина

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 15:32
Путин уволил вице-премьера по оборонке и назначил его вместо Рогозина
Фото сайт Кремля

Президент России Владимир Путин своими указами уволил Юрия Борисова с должности вице-премьера по оборонной промышленности и назначил его главой госкорпорации "Роскосмос".

Источник: российское пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на сайт Кремля

Детали: Также Путин уволил с должности главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, занимавшего этот пост последние четыре года. Он был назначен гендиректором госкорпорации 24 мая 2018 года.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отставка Рогозина с должности главы "Роскосмоса" не связана с какими-либо претензиями к его работе, он своевременно получит новое назначение.

По данным источников "Медуза", Рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию российского президента. Должность, которую займет Рогозин, еще обсуждается. Сейчас Рогозин – один из кандидатов на пост главы администрации президента.

Темы: РосcияПутин
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