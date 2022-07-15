Путин уволил вице-премьера по оборонке и назначил его вместо Рогозина

Президент России Владимир Путин своими указами уволил Юрия Борисова с должности вице-премьера по оборонной промышленности и назначил его главой госкорпорации "Роскосмос".

Источник: российское пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на сайт Кремля

Детали: Также Путин уволил с должности главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, занимавшего этот пост последние четыре года. Он был назначен гендиректором госкорпорации 24 мая 2018 года.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отставка Рогозина с должности главы "Роскосмоса" не связана с какими-либо претензиями к его работе, он своевременно получит новое назначение.

По данным источников "Медуза", Рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию российского президента. Должность, которую займет Рогозин, еще обсуждается. Сейчас Рогозин – один из кандидатов на пост главы администрации президента.