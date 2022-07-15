Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин уволил вице-премьера по оборонке и назначил его вместо Рогозина

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 15:32
Фото сайт Кремля

Президент России Владимир Путин своими указами уволил Юрия Борисова с должности вице-премьера по оборонной промышленности и назначил его главой госкорпорации "Роскосмос".

Источник: российское пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на сайт Кремля

Детали: Также Путин уволил с должности главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, занимавшего этот пост последние четыре года. Он был назначен гендиректором госкорпорации 24 мая 2018 года.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отставка Рогозина с должности главы "Роскосмоса" не связана с какими-либо претензиями к его работе, он своевременно получит новое назначение.

По данным источников "Медуза", Рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию российского президента. Должность, которую займет Рогозин, еще обсуждается. Сейчас Рогозин – один из кандидатов на пост главы администрации президента.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияПутин
Главное сегодня

Россияне трижды меняли версии удара по Виннице – Воздушные Силы

фото, видеоВ Днепре и Кременчуге раздались взрывы

Лазебная подала в отставку с должности министра

Британец Пол Ури умер в плену оккупантов в Донецкой области

списокУкраинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять

Наибольшие потери ВСУ понесли в мае – Резников

Все новости...
Росcия
Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет санкций против РФ: что в нем
Украина обязалась не бить из HIMARS по России – Резников
ЕС может запретить импорт мазута из РФ на шесть месяцев раньше запланированного - СМИ
Последние новости
01:30
Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги
00:38
Сутки на Сумщине: Россияне обстреляли несколько громад, погиб человек
23:53
ОБСЕ призывает расследовать смерть британца в плену боевиков "ДНР"
23:42
Каждый раз – страшно. Как боевая медикиня спасает бойцов на фронте
23:39
Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС – "Энергоатом"
23:32
ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты, выпущенные по Днепру
23:25
В Италии задержали груз с деталями для дронов из США, который мог уйти в Россию
23:18
Удар по Днепру: 3 человека погибли, 15 – ранены
23:16
США продадут Эстонии РСЗО HIMARS и другое оружие на $500 млн
23:15
Зеленский об ударе по Виннице: без вести пропали 4 человека, 4 – в критическом состоянии
Все новости...