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Як у тирі: ЗСУ знищили 5 танків та 9 БМП ворога і показали відео

Євген КізіловП'ятниця, 15 липня 2022, 16:55
скриншот

Збройні сили розбили п'ять танків і дев'ять БМП російської армії і опублікували відео атаки.

Джерело: 80 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, 14 липня на східному напрямку зав’язався стрілецький бій.

Дослівно: "Ювелірно спрацювали бійці 80-ї бригади у координації з іншими підрозділами ЗСУ. Знищили – УВАГА - 5 танків та 9 БМП! На відмінно спрацювали наші "птуристи". Лише погляньте, як чітко вони ліквідовують ворога. Прямо як у тирі.

Дякуємо росіянам за поповнення запасів вітчизняного металобрухту, але краще йдіть за вашим кораблем. Вас всіх чекає один кінець".

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Теми: війнаЗбройні сили
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