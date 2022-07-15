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Как в тире: ВСУ уничтожили 5 танков и 9 БМП врага и показали видео

Евгений КизиловПятница, 15 июля 2022, 16:55
скриншот

Вооруженные силы разбили пять танков и девять БМП российской армии и обнародовали видео атаки.

Источник: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ в Facebook

Детали: Согласно сообщению, 14 июля на восточном направлении завязался стрелковый бой.

Дословно: "Ювелирно сработали бойцы 80-й бригады в координации с другими подразделениями ВСУ.

Уничтожили – ВНИМАНИЕ - 5 танков и 9 БМП! На отлично сработали наши "птуристы". Только посмотрите, как четко они устраняют врага. Прямо как в тире.

Спасибо россиянам за пополнение запасов отечественного металлолома, но лучше идите за вашим кораблем. Вас всех ждет один конец".

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Темы: войнаВооруженные силы
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