Затримали прихильника росіян: шукав тих, хто за гроші буде ставити "мітки"

У Хмельницькій області викрили прихильника збройного вторгнення Росії в Україну, який пропонував ставити "мітки" за 30 доларів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Харків’янина викрили у Хмельницькому, де він шукав осіб для проведення підривної діяльності проти України.

Проросійськи налаштований молодик у соцмережі пропонував мешканцям за гроші ставити так звані "мітки" для поширення панічних настроїв серед населення. За одну "мітку" обіцяв 30 доларів".

Деталі: Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до інших антиукраїнських провокацій та диверсій в регіоні.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта у чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, травматичну та холодну зброю.