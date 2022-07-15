Затримали прихильника росіян: шукав тих, хто за гроші буде ставити "мітки"
П'ятниця, 15 липня 2022, 17:27
У Хмельницькій області викрили прихильника збройного вторгнення Росії в Україну, який пропонував ставити "мітки" за 30 доларів.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Харків’янина викрили у Хмельницькому, де він шукав осіб для проведення підривної діяльності проти України.
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Проросійськи налаштований молодик у соцмережі пропонував мешканцям за гроші ставити так звані "мітки" для поширення панічних настроїв серед населення. За одну "мітку" обіцяв 30 доларів".
Деталі: Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до інших антиукраїнських провокацій та диверсій в регіоні.
Під час обшуків за адресою проживання фігуранта у чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, травматичну та холодну зброю.
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