Задержали поклонника россиян: искал тех, кто за деньги будет ставить "метки"

В Хмельницкой области разоблачили сторонника вооруженного вторжения России в Украину, который предлагал ставить "метки" за 30 долларов.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Харьковчанина разоблачили в Хмельницком, где он искал лиц для проведения подрывной деятельности против Украины.

Пророссийски настроенный молодой человек в соцсети предлагал жителям за деньги ставить так называемые "метки" для распространения панических настроений среди населения. За одну "метку" обещал 30 долларов".

Детали: Правоохранители проверяют причастность мужчины к другим антиукраинским провокациям и диверсиям в регионе.

Во время обысков по адресу проживания фигуранта у мужчины изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, травматическое и холодное оружие.