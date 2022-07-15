Задержали поклонника россиян: искал тех, кто за деньги будет ставить "метки"
В Хмельницкой области разоблачили сторонника вооруженного вторжения России в Украину, который предлагал ставить "метки" за 30 долларов.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Харьковчанина разоблачили в Хмельницком, где он искал лиц для проведения подрывной деятельности против Украины.
Пророссийски настроенный молодой человек в соцсети предлагал жителям за деньги ставить так называемые "метки" для распространения панических настроений среди населения. За одну "метку" обещал 30 долларов".
Детали: Правоохранители проверяют причастность мужчины к другим антиукраинским провокациям и диверсиям в регионе.
Во время обысков по адресу проживания фигуранта у мужчины изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, травматическое и холодное оружие.