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Задержали поклонника россиян: искал тех, кто за деньги будет ставить "метки"

Алена МазуренкоПятница, 15 июля 2022, 17:27
Задержали поклонника россиян: искал тех, кто за деньги будет ставить метки
фото: ГПСУ

В Хмельницкой области разоблачили сторонника вооруженного вторжения России в Украину, который предлагал ставить "метки" за 30 долларов.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Харьковчанина разоблачили в Хмельницком, где он искал лиц для проведения подрывной деятельности против Украины.

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Пророссийски настроенный молодой человек в соцсети предлагал жителям за деньги ставить так называемые "метки" для распространения панических настроений среди населения. За одну "метку" обещал 30 долларов".

Детали: Правоохранители проверяют причастность мужчины к другим антиукраинским провокациям и диверсиям в регионе.

 

Во время обысков по адресу проживания фигуранта у мужчины изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, травматическое и холодное оружие.

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Темы: коллаборационизмгосизменавойнаПограничная служба
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