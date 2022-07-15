Лазебна подала у відставку з посади міністра
П'ятниця, 15 липня 2022, 17:39
Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у Верховну Раду заяву про відставку.
Джерело: Верховна Рада і представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук у Telegram
Дослівно: "У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України".
Деталі: Інших подробиць наразі немає.
Передісторія: На початку липня співрозмовники "Української правди" в Офісі президента повідомили, що в найближчі тижні парламент може змінити міністра соціальної політики.
За даними УП, в команді президента прийняли рішення про звільнення Марини Лазебної. Кандидатом на нового міністра розглядають Оксану Жолнович, яка зараз керує департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.