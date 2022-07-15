Лазебна подала у відставку з посади міністра

Марина Лазебна, фото з її сторінки у Facebook

Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у Верховну Раду заяву про відставку.

Джерело: Верховна Рада і представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України".

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Деталі: Інших подробиць наразі немає.

Передісторія: На початку липня співрозмовники "Української правди" в Офісі президента повідомили, що в найближчі тижні парламент може змінити міністра соціальної політики.

За даними УП, в команді президента прийняли рішення про звільнення Марини Лазебної. Кандидатом на нового міністра розглядають Оксану Жолнович, яка зараз керує департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.