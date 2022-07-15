Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лазебна подала у відставку з посади міністра

Євген КізіловП'ятниця, 15 липня 2022, 17:39
Марина Лазебна, фото з її сторінки у Facebook

Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у Верховну Раду заяву про відставку.

Джерело: Верховна Рада і представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України".

Деталі: Інших подробиць наразі немає.

Передісторія: На початку липня співрозмовники "Української правди" в Офісі президента повідомили, що в найближчі тижні парламент може змінити міністра соціальної політики.

За даними УП, в команді президента прийняли рішення про звільнення Марини Лазебної. Кандидатом на нового міністра розглядають Оксану Жолнович, яка зараз керує департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.

Теми: Кабінет міністрівзвільненняВерховна Рада
Головне сьогодні

Байден вперше зустрівся з принцом Саудівської Аравії і звинуватив його у вбивстві Хашоггі

Росіяни тричі змінювали версії удару по Вінниці – Повітряні Сили

фото, відеоУ Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи

Лазебна подала у відставку з посади міністра

Британець Пол Юрі помер у полоні окупантів на Донеччині

списокУкраїнцям назвали Telegram-канали, яким не можна довіряти

Усі новини...
Кабінет міністрів
У разі руйнування: уряд виділив 1,4 млрд на обладнання для комунальних послуг
Уряд дає 300 мільйонів на ремонт трьох зруйнованих ТЕЦ, зокрема – Кременчуцької
Щоб стати українцем, доведеться скласти іспит: уряд готує відповідні закони
Останні новини
03:15
ОК "Південь": ЗСУ знищили пів сотні росіян і шість гаубиць "Мста-Б"
02:27
США схвалили військову допомогу Тайваню на понад 100 мільйонів доларів
01:30
Байден вперше зустрівся з принцом Саудівської Аравії і звинуватив його у вбивстві Хашоггі
00:38
Доба на Сумщині: Росіяни обстріляли кілька громад, загинула людина
23:53
ОБСЄ закликає розслідувати смерть британця в полоні бойовиків "ДНР"
23:42
Кожен раз – страшно. Як бойова медикиня рятує бійців на фронті
23:39
Окупанти обстрілюють Нікополь із ракетних комплексів на ЗАЕС – "Енергоатом"
23:32
ППО знищила чотири крилаті ракети, випущені по Дніпру
23:25
В Італії затримали вантаж із деталями для дронів зі США, який міг піти в Росію
23:18
Удар по Дніпру: 3 людини загинуло, 15 – поранених 
Усі новини...