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Лазебная подала в отставку с должности министра

Евгений КизиловПятница, 15 июля 2022, 17:39
Лазебная подала в отставку с должности министра
Марина Лазебная, фото с ее страницы в Facebook

Министр социальной политики Марина Лазебная подала в Верховную Раду заявление об отставке.

Источник: Верховная Рада и представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке от должности Министра социальной политики Украины".

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Детали: Других подробностей пока нет.

Предыстория: В начале июля собеседники "Украинской правды" в Офисе президента сообщили, что в ближайшие недели парламент может сменить министра социальной политики.

По данным УП, в команде президента приняли решение об увольнении Марины Лазебной. Кандидатом на нового министра рассматривают Оксану Жолнович, которая сейчас руководит департаментом социальной политики и здравоохранения в Офисе президента.

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Темы: Кабинет министровувольнениеВерховная Рада
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