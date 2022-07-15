Росія заблокувала Bellingcat і чеський фонд

Генеральна прокуратура Росії в п’ятницю визнала "небажаними організаціями" портал журналістських розслідувань Bellingcat, його російського партнера The Insider, а також чеський "Інститут правової ініціативи Центральної та Східної Європи" (CEELI Institute).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Встановлено, що їхня діяльність становить загрозу основ конституційного ладу та безпеки Російської Федерації", – так російська Генпрокуратура мотивувала своє рішення. Воно означає, що організаціям заборонено працювати в Росії або співпрацювати з російськими особами.

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Керівник російського напрямку Bellingcat Христо Грозєв прокоментував у Twitter, що рішення Генпрокуратури РФ "ставити під загрозу кримінального переслідування будь-яку співпрацю чи навіть посилання на нашу роботу в Росії".

А засновник Bellingcat Еліот Хіггінс поставив під сумнів це рішення, оскільки у видання немає "юридичної, фінансової чи штатної присутності, тому незрозуміло, як Росія збирається забезпечити це".

У четвер президент РФ Владімір Путін підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за участь у роботі "небажаної організації" за кордоном. Раніше покарання було передбачено лише за діяльність у Росії.

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Також він запровадив кримінальну відповідальність за "конфіденційну співпрацю" з іноземними спецслужбами чи організаціями, заклики до здійснення діяльності проти безпеки Росії, а також розширив поняття державної зради.

Нагадаємо, Bellingcat і The Insider стали відомими завдяки розслідуванням отруєнь російського опозиціонера Алєксяє Навального та сім’ї Скрипалів. Bellingcat також розслідував збиття рейсу МН17 у 2014 році.

Чеський "Інститут правової ініціативи Центральної та Східної Європи" займається боротьбою з корупцією та підтримкою громадянського суспільства у Східній Європі.