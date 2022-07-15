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Россия заблокировала Bellingcat и чешский фонд

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 19:12

Генеральная прокуратура России в пятницу признала "нежелательными организациями" портал журналистских расследований Bellingcat, его российского партнера The Insider, а также чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - так российская Генпрокуратура мотивировала свое решение. Оно означает, что организациям запрещено работать в России или сотрудничать с российскими лицами.

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Руководитель российского направления Bellingcat Христо Грозев прокомментировал в Twitter, что решение Генпрокуратуры РФ "ставит под угрозу уголовного преследования любое сотрудничество или даже ссылку на нашу работу в России".

А основатель Bellingcat Элиот Хиггинс подверг сомнению это решение, поскольку у издания нет "юридического, финансового или штатного присутствия, поэтому непонятно, как Россия собирается обеспечить это".

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за участие в работе "нежелательной организации" за границей. Ранее наказание было предусмотрено только за деятельность в России.

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Также он ввел уголовную ответственность за "конфиденциальное сотрудничество" с иностранными спецслужбами или организациями, призывы к осуществлению деятельности против безопасности России, а также расширил понятие государственной измены.

Напомним, Bellingcat и The Insider стали известны благодаря расследованиям отравлений российского оппозиционера Алексея Навального и семьи Скрипачей. Bellingcat также расследовал сбивание рейса МН17 в 2014 году.

Чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы занимается борьбой с коррупцией и поддержкой гражданского общества в Восточной Европе.

Темы: Росcия
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