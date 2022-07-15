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У Німеччині спростували фейк про прийом українських біженців у колишньому концтаборі

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 19:47

Меморіал концтабору Заксенхаузен заперечив неправдиві повідомлення у Telegram про те, що він готовий розмістити українських біженців на місці колишнього концтабору.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

Німецька поліція проводить розслідування стосовно дезінформації у Telegram-каналах, яка поширює неправдивий Instagram-пост про те, що меморіал у колишньому концентраційному таборі Заксенхаузен під Берліном використовуватиметься для розміщення українських біженців.

Розслідування почали за підозрою у розпалюванні ворожнечі за статтею 130 Кримінального кодексу.

У вівторок меморіал в Оранієнбурзі вказав на фейковий пост у соціальних мережах, який поширювався в різних Telegram-групах з минулого тижня.

 

У дописі йдеться, що адміністрація музейного комплексу Заксенхаузен вирішила надати допомогу українському народу. "Ми готові прийняти біженців, які прибувають до Берліна. Ми маємо комфортабельні номери у спеціально побудованому тимчасовому готелі на території музейного комплексу", - йдеться у повідомленні.

Горст Зеференс, речник музейного комплексу, заперечив цю інформацію та сказав, що, ймовірно, це частина "кампанії цифрової дезінформації, джерело якої зазвичай перебуває в Росії".

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Німеччина виділяє цього року додатково 2,4 мільярди євро для покриття фінансових витрат на утримання українських біженців у країні.

Тим часом в Ірландії біженців з України поселять у військовому таборі через нестачу місць.

Теми: НімеччинабіженціУкраїнавійна
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