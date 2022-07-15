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В Германии опровергли фейк о приеме украинских беженцев в бывшем концлагере

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 19:47

Мемориал концлагеря Заксенхаузен опроверг ложные сообщения в Telegram о том, что он готов разместить украинских беженцев на месте бывшего концлагеря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

Немецкая полиция проводит расследование по дезинформации в Telegram-каналах, которая распространяет ложный Instagram-пост о том, что мемориал в бывшем концентрационном лагере Заксенхаузен под Берлином будет использоваться для размещения украинских беженцев.

Расследование началось по подозрению в разжигании вражды по статье 130 Уголовного кодекса.

Во вторник мемориал в Ораниенбурге указал на фейковый пост в социальных сетях, распространявшийся в разных Telegram-группах с прошлой недели.

 

В сообщении говорится, что администрация музейного комплекса Заксенхаузен решила оказать помощь украинскому народу. "Мы готовы принять беженцев, прибывающих в Берлин. У нас есть комфортабельные номера в специально построенном временном отеле на территории музейного комплекса", - говорится в сообщении.

Хорст Зеференс, представитель музейного комплекса, опроверг эту информацию и сказал, что, вероятно, это часть "кампании цифровой дезинформации, источник которой обычно находится в России".

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Как сообщалось, Германия выделяет в этом году дополнительно 2,4 млрд евро для покрытия финансовых расходов на содержание украинских беженцев в стране.

Тем временем в Ирландии беженцев из Украины поселят в военном лагере из-за нехватки мест.

Темы: ГерманиябеженцыУкраинавойна
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