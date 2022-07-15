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Оборона Херсона: Герой України вивів свою бригаду із ворожого оточення 

Мазуренко Альона П'ятниця, 15 липня 2022, 20:04
фото: Міноборони

У перший день широкомасштабного вторгнення Росії командир танкової роти 59 окремої мотопіхотної бригади Дмитро Дозірчий зумів вивести свою бригаду із ворожого оточення на Херсонщині, за що отримав "Золоту Зірку" Героя України.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "На п’ятому місяці широкомасштабної війни, мало хто знає про запеклі й смертельні для представників фашистської Росії бої на Херсонщині у перші дні вторгнення.

У нас є кілька Героїв України, які отримали найвищу нагороду саме за бої під Херсоном у перші дні вторгнення Росії.

Один із них — Дмитро Дозірчий, командир танкової роти 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

24 лютого Дмитро разом із 33 танкістами своєї роти зустрівся з ворожим десантом. Росіяни висадилися на мосту через Дніпро. Внаслідок цього вся 59-а бригада опинилася в оточенні. І Дмитро повів свою роту на прорив.

У боях під Херсоном рота Дозірчого перемогла росіян. Це дало змогу вивести з оточення й усю бригаду. За це Дмитро Дозірчий отримав "Золоту Зірку".

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Деталі: У відомстві наголошують, що кремлівська дезінформація начебто "Херсон здали без бою" - неправдива, як і слова про те, що "окупанти пройшли до обласного центру ледь не парадом".

Знати більше: Герой України Євген Пальченко: Хочу показати "другій армії світу", що українці можуть

Теми: ХерсонХерсонська областьвійнаЗбройні сили
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