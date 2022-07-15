Оборона Херсона: Герой Украины вывел свою бригаду из вражеского окружения

В первый день широкомасштабного вторжения России командир танковой роты 59 отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Дозорчий сумел вывести свою бригаду из вражеского окружения на Херсонщине, за что получил "Золотую Звезду" Героя Украины.

Источник: Минобороны

Дословно: "На пятом месяце широкомасштабной войны мало кто знает об ожесточенных и смертельных для представителей фашистской России боях на Херсонщине в первые дни вторжения.

У нас есть несколько Героев Украины, которые получили самую высокую награду именно за бои под Херсоном в первые дни вторжения России.

Один из них — Дмитрий Дозорчий, командир танковой роты 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

24 февраля Дмитрий вместе с 33 танкистами своей роты встретился с вражеским десантом. Россияне высадились на мосту через Днепр. В результате вся 59-я бригада оказалась в окружении. И Дмитрий повел свою роту на прорыв.

В боях под Херсоном рота Дозорчего победила россиян. Это позволило вывести из окружения и всю бригаду. За это Дозорчий получил "Золотую Звезду".

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Детали: В ведомстве подчеркнули, что кремлевская дезинформация якобы "Херсон сдали без боя" - неправдива, как и слова о том, что "оккупанты прошли в областной центр чуть ли не парадом".

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