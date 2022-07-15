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Єврокомісія подала до суду проти Угорщини за порушення прав ЛГБТ

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 20:17

Єврокомісія подала позов до Суду ЄС проти Угорщини через закон, який дискримінує людей на основі їх сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Про це повідомила пресслужба ЄК у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Комісія вважає, що угорський закон про обмеження доступу дітей до контенту про ЛГБТ порушує правила внутрішнього ринку, основні права окремих осіб, зокрема представників ЛГБТ та цінності ЄС.

Єврокомісія розпочала процедуру притягнення Угорщини до відповідальності у зв’язку з ухваленим законом 15 липня 2021 року.

"Захист дітей є абсолютним пріоритетом для ЄС та його держав-членів. Однак угорський закон містить положення, які не виправдані просуванням цього фундаментального інтересу або невідповідні до досягнення заявленої мети", - йдеться у повідомленні ЄК.

Як повідомлялося, у Європарламенті закликають не давати європейські гроші Угорщині до виконання рішень Суду ЄС та ЄСПЛ.

У квітні уряд Орбана провів референдум про так званий "захист дітей від ЛГБТ", але він був визнаний недійсним.

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Теми: УгорщинаЛГБТсудЄврокомісія
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