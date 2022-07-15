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Єврокомісія подала до суду проти Угорщини за порушення прав ЛГБТ

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 20:17

Єврокомісія подала позов до Суду ЄС проти Угорщини через закон, який дискримінує людей на основі їх сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Про це повідомила пресслужба ЄК у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Комісія вважає, що угорський закон про обмеження доступу дітей до контенту про ЛГБТ порушує правила внутрішнього ринку, основні права окремих осіб, зокрема представників ЛГБТ та цінності ЄС.

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Єврокомісія розпочала процедуру притягнення Угорщини до відповідальності у зв’язку з ухваленим законом 15 липня 2021 року.

"Захист дітей є абсолютним пріоритетом для ЄС та його держав-членів. Однак угорський закон містить положення, які не виправдані просуванням цього фундаментального інтересу або невідповідні до досягнення заявленої мети", - йдеться у повідомленні ЄК.

Як повідомлялося, у Європарламенті закликають не давати європейські гроші Угорщині до виконання рішень Суду ЄС та ЄСПЛ.

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У квітні уряд Орбана провів референдум про так званий "захист дітей від ЛГБТ", але він був визнаний недійсним.

Читайте також: Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.

Теми: УгорщинаЛГБТсудЄврокомісія
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