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Еврокомиссия подала в суд против Венгрии за нарушение прав ЛГБТ

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 20:17

Еврокомиссия подала иск в Суд ЕС против Венгрии из-за закона, дискриминирующего людей на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Об этом сообщила пресс-служба ЕК в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Комиссия считает, что венгерский закон об ограничении доступа детей к контенту о ЛГБТ нарушает правила внутреннего рынка, основные права отдельных лиц, включая представителей ЛГБТ, и ценности ЕС.

Еврокомиссия приступила к процедуре привлечения Венгрии к ответственности в связи с принятым законом 15 июля 2021 года.

"Защита детей является абсолютным приоритетом для ЕС и его государств-членов. Однако венгерский закон содержит положения, не оправданные продвижением этого фундаментального интереса или несоответствующие достижению заявленной цели", - говорится в сообщении ЕК.

Как сообщалось, в Европарламенте призывают не давать европейские деньги Венгрии до выполнения ею решений Суда ЕС и ЕСПЧ.

В апреле правительство Орбана провело референдум о так называемой "защите детей от ЛГБТ", но он был признан недействительным.

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Темы: ВенгрияЛГБТсудЕврокомиссия
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