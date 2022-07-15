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На Сумщині двоє цивільних підірвалися на міні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 20:52
На Сумщині двоє цивільних підірвалися на міні
фото з Facebook Живицького

На Сумщині у п’ятницю автомобіль із двома цивільними підірвався на міні, один чоловік загинув, іншого госпіталізовано.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook

Дослівно: "Сьогодні зранку, між селами Басівка і Юнаківка, авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні.

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Один чоловік загинув на місці, інший – з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні".

Деталі: За словами Живицького, зараз з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни".

Він додав, що більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції.

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Теми: Сумська областьвибух
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