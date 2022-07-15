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В Сумской области двое гражданских подорвались на мине

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 20:52
фото из Facebook Живицкого

На Сумщине в пятницу автомобиль с двумя гражданскими подорвался на мине, один мужчина погиб, другой госпитализирован.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook

Дословно: "Сегодня утром, между селами Басовка и Юнаковка, автомобиль с двумя гражданскими людьми подорвался на мине.

Один мужчина погиб на месте, другой – с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице".

Детали: По словам Живицкого, сейчас выясняются причины, по которым мужчины решили свернуть с проездного пути, движение по которому было разрешено, и поехали по запрещенной дороге с отметкой "мины".

Он добавил, что большинство территории Сумской области сейчас обследовано и разминировано взрывотехниками ГСЧС и полиции.

Темы: Сумская областьвзрыв
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