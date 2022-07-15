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Глава МЗС Італії: голову Драгі подали Путіну на срібному блюді

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 20:52

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо вважає, що відставка прем’єр-міністра Маріо Драгі викликала радість у Росії та грає їй на руку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ді Майо заявив в етері радіостанції RTL.

Він порівняв кризу в Італії з відставкою прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

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"У Великій Британії оберуть нового прем’єр-міністра, і дострокового голосування не буде. Тут, в Італії, у нас проблема: якщо Драгі піде, ми йдемо на дострокові вибори, це проблема для стабільності країни", а – сказав Ді Майо.

Глава МЗС Італії додав: "Серце плаче від того, що вчора в Москві виголошували тости. Путін номер два, тобто Медведєв, святкував і був щасливий, тому що голову Драгі подали Путіну на срібному блюді".

На думку Ді Майо, урядова криза в Італії була запланована давно, а причетною до неї є його колишня партія "Рух 5 зірок", яку нині очолює Джузеппе Конте.

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"Я щасливий, що багато членів "Руху" не згодні з цією лінією. Я звертаюся до тих парламентарів, які не згодні: покажіть, що ви не згодні з цією лінією, тому що на кону майбутнє нашої країни", – додав він.

У четвер президент Італії Серджо Матарелла відмовився приймати відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі, який пояснив її тим, що "пакт довіри, який лежав в основі уряду, зазнав невдачі".

Драгі візьме участь у засіданні парламенту Італії 20 липня, де й буде вирішено його долю.

Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

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Теми: ІталіяПутінпрем'єр
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