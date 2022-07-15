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Глава МИД Италии: главу Драги подали Путину на серебряном блюде

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 20:52

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо считает, что отставка премьер-министра Марио Драги вызвала радость у России и играет ей на руку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ди Майо заявил в эфире радиостанции RTL.

Он сравнил кризис в Италии с отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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"В Великобритании изберут нового премьер-министра, и досрочного голосования не будет. Здесь, в Италии, у нас проблема: если Драги уйдет, мы идем на досрочные выборы, это проблема для стабильности страны", - сказал Ди Майо.

Глава МИД Италии добавил: "Сердце плачет от того, что вчера в Москве произносили тосты. Путин номер два, то есть Медведев, праздновал и был счастлив, потому что голову Драги подали Путину на серебряном блюде".

По мнению Ди Майо, правительственный кризис в Италии был запланирован давно, а причастен к нему его бывшая партия "Движение 5 звезд", которую ныне возглавляет Джузеппе Конте.

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"Я счастлив, что многие члены "Движения" не согласны с этой линией. Я обращаюсь к тем парламентариям, которые не согласны: покажите, что вы не согласны с этой линией, потому что на кону будущее нашей страны", – добавил он.

В четверг президент Италии Серджо Матарелла отказался принимать отставку премьер-министра Марио Драги, который объяснил ее тем, что "лежавший в основе правительства пакет доверия потерпел неудачу".

Драги примет участие в заседании парламента Италии 20 июля, где и будет решена его судьба.

Коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

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Темы: ИталияПутинпремьер
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