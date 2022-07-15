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В Єреван несподівано прибула делегація топ-посадовців ЦРУ – джерело

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 20:59

До столиці Вірменії Єревана з несподіваним візитом прибула американська делегація, куди входять топ-посадовці ЦРУ. 

Факт прибуття в Єреван делегації підтвердило джерело "ЄвроПравди", близьке до керівництва Вірменії

Співрозмовник "ЄвроПравди" відмовився відповідати на уточнююче запитання про наявність серед членів делегації глави ЦРУ та мету її приїзду.

Раніше російське інформаційне агентство "Интерфакс" з посиланням на джерела повідомило, що глава американської розвідки Вільям Бернс у п’ятницю на кілька годин відвідав Єреван.

Офіційний Єреван і посольство США у Вірменії у відповідь на запит вірменської служби "Радіо Свобода" не підтвердили і не спростували інформацію про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс прибув у Єреван.

У пресслужбі Служби національної безпеки повідомили, що в цей момент не мають інформації про візит Бернса.

У пресслужбі посольства США у Вірменії повідомили, що не коментують новину про візит глави ЦРУ до Вірменії, водночас не спростувавши, що Бернс перебуває у Єревані.

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Якщо візит Бернса до Вірменії буде офіційно підтверджений, це буде перший візит глави ЦРУ до Вірменії.

Нагадаємо, Росія раніше ввела санкції проти глави ЦРУ у відповідь на "русофобський курс" адміністрації США.

Теми: ВірменіяСША
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