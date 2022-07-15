В Єреван несподівано прибула делегація топ-посадовців ЦРУ – джерело

До столиці Вірменії Єревана з несподіваним візитом прибула американська делегація, куди входять топ-посадовці ЦРУ.

Факт прибуття в Єреван делегації підтвердило джерело "ЄвроПравди", близьке до керівництва Вірменії

Співрозмовник "ЄвроПравди" відмовився відповідати на уточнююче запитання про наявність серед членів делегації глави ЦРУ та мету її приїзду.

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Раніше російське інформаційне агентство "Интерфакс" з посиланням на джерела повідомило, що глава американської розвідки Вільям Бернс у п’ятницю на кілька годин відвідав Єреван.

Офіційний Єреван і посольство США у Вірменії у відповідь на запит вірменської служби "Радіо Свобода" не підтвердили і не спростували інформацію про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс прибув у Єреван.

У пресслужбі Служби національної безпеки повідомили, що в цей момент не мають інформації про візит Бернса.

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У пресслужбі посольства США у Вірменії повідомили, що не коментують новину про візит глави ЦРУ до Вірменії, водночас не спростувавши, що Бернс перебуває у Єревані.

Якщо візит Бернса до Вірменії буде офіційно підтверджений, це буде перший візит глави ЦРУ до Вірменії.

Нагадаємо, Росія раніше ввела санкції проти глави ЦРУ у відповідь на "русофобський курс" адміністрації США.