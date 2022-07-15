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В Ереван неожиданно прибыла делегация топ-чиновников ЦРУ – источник

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 20:59

В столицу Армении Еревана с неожиданным визитом прибыла американская делегация, в которую входят топ-чиновники ЦРУ.

Факт прибытия в Ереван делегации подтвердил источник "ЕвроПравды", близкий к руководству Армении.

Собеседник "ЕвроПравды" отказался отвечать на уточняющий вопрос о наличии среди членов делегации главы ЦРУ и цели ее приезда.

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Ранее российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщило, что глава американской разведки Уильям Бернс в пятницу на несколько часов посетил Ереван.

Официальный Ереван и посольство США в Армении в ответ на запрос армянской службы "Радио Свобода" не подтвердили и не опровергли информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван.

В пресс-службе Службы национальной безопасности сообщили, что в данный момент не располагают информацией о визите Бернса.

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В пресс-службе посольства США в Армении сообщили, что не комментируют новость о визите главы ЦРУ в Армению, в то же время не опровергнув, что Бернс находится в Ереване.

Если визит Бернса в Армению будет официально подтвержден, это будет первый визит главы ЦРУ в Армению.

Напомним, Россия ранее ввела санкции против главы ЦРУ в ответ на "русофобский курс" администрации США.

Темы: АрменияСША
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