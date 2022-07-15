Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 липня 2022, 21:24
У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи
фото: t.me/dneproperatyv

Після повітряної тривоги очевидці та влада повідомляють про вибухи у Кременчуці Полтавської області та в Дніпрі.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Деталі: Зокрема, Філатов закликав містян перебувати в укриттях. Очевидці публікують фото і відео стовпів диму після прильотів у Дніпрі. 

Реклама:

Філатов додав, що у районі вулиці Робочої та Південного машинобудівного заводу ім. А.М. Макарова можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями: "Енергетики, газовики та водоканал працюють".

Лунін повідомив, що у Кременчуці пролунали вибухи. Згодом він написав про відбій повітряної тривоги на Полтавщині.

Пізніше глава ОВА повідомив, що інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих у Кременчуці поки немає.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ДніпроКременчуквибухобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
ISW: Росіяни вже виходять з оперативної паузи, намагаючись поновити наступ на Донбасі
Над Київщиною збили ракету – ОВА
Удар по Дніпру: 3 людини загинуло, 15 – поранених 
Окупанти обстрілюють Нікополь із ракетних комплексів на ЗАЕС – "Енергоатом"
Останні новини
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
Усі новини...
Реклама: