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У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи

Мазуренко Альона П'ятниця, 15 липня 2022, 21:24
фото: t.me/dneproperatyv

Після повітряної тривоги очевидці та влада повідомляють про вибухи у Кременчуці Полтавської області та в Дніпрі.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Деталі: Зокрема, Філатов закликав містян перебувати в укриттях. Очевидці публікують фото і відео стовпів диму після прильотів у Дніпрі. 

Філатов додав, що у районі вулиці Робочої та Південного машинобудівного заводу ім. А.М. Макарова можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями: "Енергетики, газовики та водоканал працюють".

Лунін повідомив, що у Кременчуці пролунали вибухи. Згодом він написав про відбій повітряної тривоги на Полтавщині.

Пізніше глава ОВА повідомив, що інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих у Кременчуці поки немає.

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Теми: ДніпроКременчуквибухобстріл
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