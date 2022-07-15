У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи

Після повітряної тривоги очевидці та влада повідомляють про вибухи у Кременчуці Полтавської області та в Дніпрі.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Деталі: Зокрема, Філатов закликав містян перебувати в укриттях. Очевидці публікують фото і відео стовпів диму після прильотів у Дніпрі.

Філатов додав, що у районі вулиці Робочої та Південного машинобудівного заводу ім. А.М. Макарова можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями: "Енергетики, газовики та водоканал працюють".

Лунін повідомив, що у Кременчуці пролунали вибухи. Згодом він написав про відбій повітряної тривоги на Полтавщині.

Пізніше глава ОВА повідомив, що інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих у Кременчуці поки немає.