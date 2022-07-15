В Днепре и Кременчуге раздались взрывы

После воздушной тревоги очевидцы и власти сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области и Днепре.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов, председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Детали: В частности, Филатов призвал горожан находиться в укрытиях. Очевидцы публикуют фото и видео столбов дыма после прилетов в Днепре.

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Филатов добавил, что в районе улицы Рабочей и Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова могут быть перебои с водой и другими коммуникациями: "Энергетики, газовики и водоканал работают".

Лунин сообщил, что в Кременчуге раздались взрывы. Позже он написал об отбое воздушной тревоги в Полтавской области.

Позже глава ОВА сообщил, что информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших в Кременчуге пока нет.