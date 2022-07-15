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У Вірменії підтвердили візит глави ЦРУ – він зустрівся з Пашиняном

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 21:25
Вільям Бернс і Нікол Пашинян. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА УРЯДУ ВІРМЕНІЇ

У вірменську столицю Єреван у п’ятницю прибув глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, його прийняв прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатуттюн".

Як повідомила пресслужба уряду Вірменії, Бернс і Пашинян "обговорили питання міжнародної та регіональної безпеки, боротьби з тероризмом", а також процеси, що відбуваються в регіоні Південного Кавказу.

Зазначимо, що це перший візит глави ЦРУ до Вірменії.

Як повідомляла "Європейська правда", до столиці Вірменії Єревана з несподіваним візитом прибула американська делегація, куди входять топ-посадовці ЦРУ.

Офіційний Єреван і посольство США у Вірменії у відповідь на запит вірменської служби "Радіо Свобода" не підтверджували і не спростовували інформацію про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс прибув у Єреван.

Нагадаємо, Росія раніше ввела санкції проти глави ЦРУ у відповідь на "русофобський курс" адміністрації США.

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Теми: ВірменіяСША
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