Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Армении подтвердили визит главы ЦРУ – он встретился с Пашиняном

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 21:25
Уильям Бернс и Никол Пашинян. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ

В армянскую столицу Ереван в пятницу прибыл глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, его принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатуттюн".

Как сообщила пресс-служба правительства Армении, Бернс и Пашинян "обсудили вопросы международной и региональной безопасности, борьбы с терроризмом", а также происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.

Это первый визит главы ЦРУ в Армению.

Как сообщала "Европейская правда", в столицу Армении Еревана с неожиданным визитом прибыла американская делегация, в которую входят топ-чиновники ЦРУ.

Официальный Ереван и посольство США в Армении в ответ на запрос армянской службы "Радио Свобода" не подтверждали и не опровергали информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван.

Напомним, Россия ранее ввела санкции против главы ЦРУ в ответ на "русофобский курс" администрации США.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: АрменияСША
Главное сегодня

Сводка Генштаба: ВСУ отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении

фотоCNN: Российская делегация уже несколько раз посещала Иран для осмотра боевых беспилотников

Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги

Россияне трижды меняли версии удара по Виннице – Воздушные Силы

фото, видеоВ Днепре и Кременчуге раздались взрывы

Лазебная подала в отставку с должности министра

Все новости...
Армения
В Ереван неожиданно прибыла делегация топ-чиновников ЦРУ – источник
Армения и Турция частично откроют границу, закрытую с 1993 года
Акция протеста в Армении: есть задержанные и 50 госпитализированных
Последние новости
07:45
NASA договорилось с россиянами о совместных полетах в МКС
07:03
Сводка Генштаба: ВСУ отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении
06:30
РФ: В Курской области заявили об обстреле поселка
06:08
фотоРоссияне ударили по Одессе, начался пожар
05:29
фотоCNN: Российская делегация уже несколько раз посещала Иран для осмотра боевых беспилотников
04:45
МОУ: Только 30% российских ударов были по военным целям, остальные — по гражданской инфраструктуре
03:59
ISW: Россияне уже выходят из оперативной паузы, пытаясь возобновить наступление на Донбассе
03:15
ОК "Юг": ВСУ уничтожили полсотни россиян и шесть гаубиц "Мста-Б"
02:27
США одобрили военную помощь Тайваню на более чем 100 миллионов долларов
01:30
Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги
Все новости...