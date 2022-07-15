В Армении подтвердили визит главы ЦРУ – он встретился с Пашиняном

В армянскую столицу Ереван в пятницу прибыл глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, его принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатуттюн".

Как сообщила пресс-служба правительства Армении, Бернс и Пашинян "обсудили вопросы международной и региональной безопасности, борьбы с терроризмом", а также происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.

Это первый визит главы ЦРУ в Армению.

Как сообщала "Европейская правда", в столицу Армении Еревана с неожиданным визитом прибыла американская делегация, в которую входят топ-чиновники ЦРУ.

Официальный Ереван и посольство США в Армении в ответ на запрос армянской службы "Радио Свобода" не подтверждали и не опровергали информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван.

Напомним, Россия ранее ввела санкции против главы ЦРУ в ответ на "русофобский курс" администрации США.