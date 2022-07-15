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Окупантам у Маріуполі не вистачає крові через велику кількість поранених — радник мера

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 липня 2022, 22:21
Окупантам у Маріуполі не вистачає крові через велику кількість поранених — радник мера
ФОТО З TELEGRAM АНДРЮЩЕНКА

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти оголосили про велику потребу крові через велику кількість поранених загарбників. 

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Окупанти оголосили про велику потребу всіх груп крові через велику кількість поранених в міській лікарні №2. Саме цю лікарню росіяни виокристовують в якості шпиталю для своїх мраZів".

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Деталі: Андрющенко закликав маріупольців залишайтися вдома.

За його словами, у місті 1500 окупантів в російській віськовій формі: "Хай самі кров здають, якщо вона в них ще є".

Теми: МаріупольРосіявійнаокупація
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