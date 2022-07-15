Оккупантам в Мариуполе не хватает крови из-за большого количества раненых — советник мэра
Пятница, 15 июля 2022, 22:21
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты объявили о большой потребности крови из-за большого количества раненых захватчиков.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты объявили о большой потребности всех групп крови из-за большого количества раненых в городской больнице №2.
Именно эту больницу россияне используют в качестве госпиталя для своих мразей".
Детали: Андрющенко призвал мариупольцев оставаться дома.
По его словам, в городе 1500 оккупантов в российской военной форме: "Пусть сами кровь сдают, если она у них еще есть".