У ЄС повідомили, коли чекати на восьмий пакет санкцій проти Росії

За словами заступника голови Європейської комісії Мароша Шефчовича, робота над наступним, восьмим пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії продовжиться восени.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Під час неформальної зустрічі міністрів ЄС у Празі Шефчович сказав, що проєкт нових санкцій проти Росії адаптує правила ЄС до запропонованих обмежень, серед іншого, країнами "Групи семи".

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Також він анонсував, що наступного тижня Комісія запропонує шляхи скоординованих дій у разі перебоїв з постачанням російського газу та для забезпечення солідарності та захисту єдиного ринку.

"Ми не будемо заручниками Кремля в енергетичних питаннях", – сказав Шефчович.

Нагадаємо, Єврокомісія в п'ятницю схвалила спільну пропозицію щодо сьомого пакета санкцій проти РФ.

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Нові обмеження передбачають заборону ввезення російського золота, а також посилюють контроль над експортом подвійного використання та передових технологій.

У пропозиції наголошується, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією.

Крім того, Єврокомісія запропонувала продовжити чинні санкції ЄС на шість місяців, до наступного перегляду наприкінці січня 2023 року.

Очікується, що тепер пропозиції щодо сьомого пакета санкцій має розглянути Рада ЄС.