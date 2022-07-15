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В ЕС сообщили, когда ждать восьмой пакет санкций против России

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 22:24
фото Getty Images

По словам заместителя председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича, работа над следующим, восьмым пакетом санкций Европейского Союза против России продолжится осенью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

В ходе неформальной встречи министров ЕС в Праге Шефчович сказал, что проект новых санкций против России адаптирует правила ЕС к предложенным ограничениям, среди прочего, странами "Группы семи".

Также он анонсировал, что на следующей неделе Комиссия предложит пути скоординированных действий в случае перебоев с поставкой российского газа и обеспечения солидарности и защиты единого рынка.

"Мы не будем заложниками Кремля по энергетическим вопросам", – сказал Шефчович.

Напомним, Еврокомиссия в пятницу одобрила совместное предложение о седьмом пакете санкций против РФ.

Новые ограничения предусматривают запрет на ввоз российского золота, а также усиливают контроль над экспортом двойного использования и передовых технологий.

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В предложении отмечается, что санкции ЕС никак не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией.

Кроме того, Еврокомиссия предложила продлить действующие санкции ЕС на шесть месяцев до следующего пересмотра в конце января 2023 года.

Ожидается, что теперь предложения по седьмому пакету санкций должен рассмотреть Совет ЕС.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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