Над Київщиною збили ракету – ОВА

В небі Білоцерківського району Київщини у п’ятницю ввечері збили ворожу ракету.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram, мер Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook

Дослівно Кулеба: "Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета.

Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби".

Деталі: Разом з тим, мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що в місті знешкодили вибухівку.

"Щойно в мікрорайоні Синергія знешкодили вибухівку. Без паніки!", - написав він.