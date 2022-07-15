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Над Київщиною збили ракету – ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 22:50
Над Київщиною збили ракету – ОВА
Олексій Кулеба, фото КМДА

В небі Білоцерківського району Київщини у п’ятницю ввечері збили ворожу ракету.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram, мер Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook

Дослівно Кулеба: "Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета.

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Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби".

Деталі: Разом з тим, мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що в місті знешкодили вибухівку.

"Щойно в мікрорайоні Синергія знешкодили вибухівку. Без паніки!", - написав він.

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Теми: Київська областьвійна
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