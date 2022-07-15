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Над Киевщиной сбили ракету – ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 22:50
Над Киевщиной сбили ракету – ОВА
Алексей Кулеба, фото КГГА

В небе Белоцерковского района Киевской области в пятницу вечером сбили вражескую ракету.

Источник: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, мэр Ирпеня Александр Маркушин в Facebook

Дословно Кулеба: "Сегодня вечером в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.

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Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы".

Детали: Вместе с тем, мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в городе обезвредили взрывчатку.

"Только что в микрорайоне Синергия обезвредили взрывчатку. Без паники!", – написал он.

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Темы: Киевская областьвойна
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