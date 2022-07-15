США продадуть Естонії РСЗВ HIMARS та іншу зброю на $500 млн

Державний департамент США у п’ятницю схвалив продаж уряду Естонії реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов’язаного обладнання на суму до 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що Естонія звернулася до США з проханням дозволити придбання до шести систем HIMARS, до 36 керованих реактивних систем залпового вогню GMLRS, до 36 систем ER GMLRS і до 36 тактичних систем ATACMS.

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Також серед переліку зброї, яку Таллінн запросив у Вашингтона, були пускові ракетні установки LCRRPR, а також ноутбуки з додатковим захистом, навчальне обладнання та інші відповідні елементи програмного та матеріально-технічного забезпечення.

У Держдепі США підкреслили, що угода про продаж зброї "сприятиме досягненню військових цілей Естонії щодо оновлення потенціалу та подальшого підвищення оперативної сумісності зі США та іншими союзниками".

"Естонія має намір використовувати ці оборонні засоби та послуги для модернізації своїх збройних сил і розширення своїх можливостей для зміцнення внутрішньої оборони та стримування регіональних загроз. Естонії не складе труднощів прийняти цю техніку до своїх збройних сил", – йдеться в повідомленні.

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Окремо наголошується, що продаж зброї Естонії "не змінить основний військовий баланс у регіоні".

Як повідомлялося, Міноборони Естонії перегляне оборонні плани країни відповідно до військової тактики Росії, яку вона застосовує у війні проти України.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Мадриді було ухвалено рішення направити до Естонії додаткові сили Альянсу. Таким чином, Велика Британія збільшить свій військовий контингент в Естонії до розмірів бригади, а в результаті в Естонії буде сформовано цілу дивізію військ НАТО.

Як повідомлялося, прем’єрка Естонії Кая Каллас задоволена рішенням Альянсу щодо захисту держав Балтії, ухваленим на саміті лідерів у Мадриді.