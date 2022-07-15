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США продадут Эстонии РСЗО HIMARS и другое оружие на $500 млн

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 23:16
РСЗО HIMARS, фото Getty Images

Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу правительства Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного оборудования на сумму до 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что Эстония обратилась в США с просьбой разрешить приобретение шести систем HIMARS, 36 управляемых реактивных систем залпового огня GMLRS, 36 систем ER GMLRS и 36 тактических систем ATACMS.

Также среди перечня оружия, которое Таллин пригласил в Вашингтон, были пусковые ракетные установки LCRRPR, а также ноутбуки с дополнительной защитой, учебное оборудование и другие соответствующие элементы программного и материально-технического обеспечения.

В Госдепе США подчеркнули, что соглашение о продаже оружия "будет способствовать достижению военных целей Эстонии по обновлению потенциала и дальнейшему повышению оперативной совместимости с США и другими союзниками".

"Эстония намерена использовать эти оборонные средства и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения своих возможностей для укрепления внутренней обороны и сдерживания региональных угроз. Эстонии не составит труда принять эту технику в свои вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что продажа оружия Эстонии "не изменит основной военный баланс в регионе".

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Как сообщалось, Минобороны Эстонии пересмотрит оборонные планы страны в соответствии с военной тактикой России, которую она применяет в войне против Украины.

на саммите НАТО в Мадриде было принято решение направить в Эстонию дополнительные силы Североатлантического союза. Таким образом, Великобритания увеличит свой военный контингент в Эстонии до размеров бригады, а в результате в Эстонии будет сформирована целая дивизия войск НАТО.

Как сообщалось, премьер Эстонии Кая Каллас удовлетворена решением Альянса по защите государств Балтии, принятым на саммите лидеров в Мадриде.

Темы: ЭстонияСША
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