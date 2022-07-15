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В Італії затримали вантаж із деталями для дронів зі США, який міг піти в Росію

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 23:25

Фінансова поліція і митна служба Італії в четвер заблокувала в порту Джоя-Тауро контейнерний вантаж з деталями для американських безпілотників, який вирушав із Канади – вони підозрюють, що вони призначались для Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Зазначається, що офіційною країною призначення вантажу був задекларований Катар, але в італійських правоохоронців виникла підозра, що комплектуючі для безпілотників подвійного призначення можуть потрапити до Росії.

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Вантаж було затримано за рішенням прокурора муніципалітету Пальмі, до якого входить Джоя-Тауро. Протягом найближчих днів планується відкрити контейнери та здійснити перевірку вантажу.

Як зазначає ANSA, розслідування є суворо конфіденційним, але, судячи з того, що стало відомо, тепер увага слідчих буде зосереджена на документації, що супроводжує контейнери, для встановлення справжнього пункту призначення.

Після цього правоохоронці будуть перевіряти те, чи комплектуючі відповідають супровідній документації і чи вони не можуть бути переобладнані для військового використання – для цього і будуть відкривати контейнери.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван раніше повідомив, що США мають інформацію про те, що Росія може отримати від Ірану сотні безпілотників для використання у війні проти України.

Навчання російських військових з безпілотниками, за словами Саллівана, можуть початись вже у липні.

Але міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечив, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.

Теми: ІталіяСШАРосія
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