В Италии задержали груз с деталями для дронов из США, который мог уйти в Россию

Финансовая полиция и таможенная служба Италии в четверг заблокировала в порту Джоя-Тауро отправлявшийся из Канады контейнерный груз с деталями для американских беспилотников – они подозревают, что они предназначались для России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что официальной страной назначения груза был задекларирован Катар, но у итальянских стражей порядка возникло подозрение, что комплектующие для беспилотников двойного назначения могут попасть в Россию.

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Груз был задержан по решению прокурора муниципалитета Пальми, в который входит Джоя-Тауро. В ближайшие дни планируется открыть контейнеры и осуществить проверку груза.

Как отмечает ANSA, расследование строго конфиденциально, но, судя по тому, что стало известно, теперь внимание следователей будет сосредоточено на документации, сопровождающей контейнеры, для установления настоящего пункта назначения.

После этого правоохранители будут проверять, соответствуют ли комплектующие сопроводительной документации и не могут ли они быть переоборудованы для военного использования – для этого и будут открывать контейнеры.

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Напомним, советник по нацбезопасности США Джейк Салливан ранее сообщил, что у США есть информация о том, что Россия может получить от Ирана сотни беспилотников для использования в войне против Украины. Учения российских военных с беспилотниками, по словам Салливана, могут начаться уже в июле.

Но министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан возразил, что Тегеран собирается продать Москве сотни беспилотников для войны в Украине.